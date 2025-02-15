Kontrolden çıkan pikap takla attı: 1 yaralı

Kaza, Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Büyünlü köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.K. idaresindeki pikap, yaşanan yoğun sis nedeniyle köy yolunda seyir halindeyken sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden pikap sürücüsü C.K., taklalar atarak yol kenarında tarlada ters durdu ve araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yaralı sürücü araçtan çıkarıldı.



Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

