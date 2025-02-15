Kontrolden çıkan pikap takla attı: 3 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan pikabın tarlaya takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan pikap takla attı: 3 yaralı

Kaza, Kulu’ya bağlı Karacadağ ile Kozanlı mahalleleri arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.C.B. (20) idaresindeki pikap, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya takla attı.

Kazada sürücü K.C.B. ile araçta yolcu olarak bulunan M.C. (18) ve L.B. (66) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor.

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