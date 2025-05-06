Kontrolden çıkan servis iş yerine girdi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan servis minibüsü iş yerine girdi. Kazada yaralanan olmadı.

Kontrolden çıkan servis iş yerine girdi

'te bir servis minibüsü, kontrolden çıkıp iş yerine daldı.

Kaza, akşam saatlerinde Safranbolu ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi İncekaya Caddesi'nde meydana geldi.

Sadettin O. yönetimindeki 78 S 6046 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bir iş yerinin camını kırıp içeri girdi.

Kazada yaralanan olmazken, iş yeri ve minibüste hasar oluştu.

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