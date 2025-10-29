Kontrolden çıkan ticari araç park halindeki 4 araca çarptı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Yalvaç ilçesi Kaşyukarı Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ekrem C.E. idaresindeki ticari araç, kontrolden çıkarak park halindeki A.K.'ye ait otomobile, S.B.T.'ye otomobile, S.Ç.'ye ait 32 ADP 045 plakalı otomobile ve F.K.'ya ait otomobil olmak üzere 4 araca çarparak durabildi

Zincirleme kazada sürücü A.K. hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilen A.K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.