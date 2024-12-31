Kontrolden çıkan TIR devrildi
Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
Çölova Mahallesi'nde Uluslararası İpekyolu'nda plakası belirlenemeyen TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralanan TIR şoförü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapanırken olayla ile ilgili inceleme başlatıldı.
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