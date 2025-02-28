Kontrolden çıkan TIR devrildi

Kırıkkale’de kontrolden çıkan TIR, kavşağa geldiği sırada devrildi. TIR sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kontrolden çıkan TIR devrildi

Kırklareli’de sürücüsünün kontrolünü yitirdiği TIR, devrildi.

Kaza, -Ankara D-200 karayolu üzerindeki Kalecik Kavşağı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, S.R. idaresindeki 06 RY 516 plakalı TIR, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu yan yattı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kaza alanında güvenlik önlemleri alırken, kavşak geçici olarak trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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