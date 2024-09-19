Kontrolden çıkan tır şarampole devrildi: 1 yaralı

Kaza, Burdur’un Karamanlı ilçesi Burdur-Fethiye kara yolu Bademli köyü yakınlarında meydana geldi.



Edinilen bilgilere göre, P.D. idaresindeki 34 CUK 022 plakalı Scania marka tır, Bademli köyü kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.



112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla araç içerisinden çıkarılan sürücü P.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

