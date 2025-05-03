Kontrolden çıkan TIR trafiği felç etti: Uzun kuyruklar oluştu
Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpan TIR makasladı. Kaza sebebi ile Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza, Anadolu Otoyolu Sakarya Akyazı ilçesi geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan D.A. idaresindeki TIR, sol ön lastiğinin patlaması neticesinde kontrolden çıktı.
UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Bariyerlere çarparak makaslayan TIR, bölgede bir süre trafiği aksattı. Durumun haber verilmesi üzerine adrese sağlık ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. Herhangi bir yaralananın olmadığı kaza sebebi ile Ankara istikametine uzun araç kuyrukları oluştu.
Ekiplerin, TIR'ı emniyet şeridine çekmesi ile birlikte bölgede trafik kontrollü şekilde sağlandı. Bir süre aksayan trafik, yolun temizlenmesi ile birlikte normal seyrine döndü.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Trafik Kazası
- Otomobil
- Sakarya