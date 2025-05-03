Kontrolden çıkan TIR trafiği felç etti: Uzun kuyruklar oluştu

Kaza, Anadolu Otoyolu Sakarya Akyazı ilçesi geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan D.A. idaresindeki TIR, sol ön lastiğinin patlaması neticesinde kontrolden çıktı.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Bariyerlere çarparak makaslayan TIR, bölgede bir süre trafiği aksattı. Durumun haber verilmesi üzerine adrese sağlık ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. Herhangi bir yaralananın olmadığı kaza sebebi ile Ankara istikametine uzun araç kuyrukları oluştu.