Kontrolden çıkan tır uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Kaza, 14.00 sıralarında Yazıhan ilçesi Akyazı Mahallesi Sarsap Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hekimhan istikametinden gelen Yakup Çiftçi (28) idaresindeki 80 ADJ 074 plakalı tır sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde araç sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Yolun tek taraflı trafiğe kapatıldığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.