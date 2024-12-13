Kontrolden çıkan TIR yan yattı

Zonguldak-Ankara kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR yan yattı.

Kontrolden çıkan TIR yan yattı

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde -Anlara kara yolu Çayköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Kazada tır sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, Tırın yoldan kaldırılması için çalışma başladı.

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