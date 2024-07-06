Kontrolden çıkan tır yol ortasına devrildi, 4 araç birbirine girdi

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak yol ortasına devrilen tırdan dolayı 4 farklı kaza meydana gelirken, kazalarda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kontrolden çıkan tır yol ortasına devrildi, 4 araç birbirine girdi

- karayolu üzerindeki köprülü kavşakta A.A.'nın kontrolündeki 06 BGH 352 plakalı tır köprüden indiği sırada ıslak zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Yol ortasına devrilen tıra çarpmamak isteyen 4 farklı araç ise yol kenarındaki refüjlere ve bir birlerine çarptı. Kazanın ardından karayolunun bir yönü yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.

Polis ekipleri yolun tekrar ulaşıma açılması için yoğun bir çaba gösterdi.

Kazanın ardından inceleme başlatıldı.

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