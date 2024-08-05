Kontrolden çıkan traktör bahçeye girdi, 4 kişi yaralandı

Bilecik'te seyir halindeki traktör kontrolden çıkarak bir bahçeye girerken, yaşanan kazada 4 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan traktör bahçeye girdi, 4 kişi yaralandı

Alınan bilgilere göre; merkez Kapaklı Köyü'nden Abbaslık Köyü'ne seyir halindeki 16 PN 942 plakalı odun yüklü traktör sürücü Ali B., bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan traktör Muhsin K.'nin bahçesine girdi. Traktör bahçede bulunan 41 VD 103 plakalı otomobil ve garajına çarparak durabildi. Kazada sürücü ve traktörde yolcu olarak bulunan Gökhan Ç. (22), Yusuf Ö. (18) ve Hasan G. (23) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öne Çıkan Video

Ortadoğu Uzmanı Kiwan NTV'ye konuştu: Hizbullah savaşa dahil olacak mı?

TÜRKİYE HABERLERİ

CHP’den altı ok açıklaması

CHP’den altı ok açıklaması

Kırklareli’de sağanak etkili oldu

Kırklareli’de sağanak etkili oldu

Şanlıurfa'da çocuğa cinsel taciz iddiasına suç duyurusu

Şanlıurfa'da çocuğa cinsel taciz iddiasına suç duyurusu

Kendini polis olarak tanıtan dolandırıcılara darbe

Kendini polis olarak tanıtan dolandırıcılara darbe

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Ana gündem maddesi Gazze ve Haniye suikastı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Ana gündem maddesi Gazze ve Haniye suikastı

Domates tarlasında kova kavgası: 5 yaralı

Domates tarlasında kova kavgası: 5 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...