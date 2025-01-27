Kontrolden çıkan traktör çaya uçtu

Ankara’da kontrolden çıkan traktörün çaya uçması sonucu meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kontrolden çıkan traktör çaya uçtu

Kaza, Çubuk ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi.

Bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkan traktör yol kenarındaki duvardan devrilerek çaya düştü. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı traktör sürücüsü ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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