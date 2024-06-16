Kontrolden çıkan traktör devrildi: 1 yaralı

Edinilen bilgilere, Çorum’un İskilip ilçesi'nin Çomu köyünden Yaskam köyüne giden Kazım Çopatlamaz'a ait traktör Göletcik mevkisinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü yaralandı. Jandarma, İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri tarafından kurtarılan yaralı sürücü ambulansla İskilip Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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