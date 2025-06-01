Kontrolden çıkan traktör devrildi, sürücüsü öldü
Malatya'da kontrolden çıkan traktör devrildi. Kazada traktör sürücüsü öldü.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Ömer Gökçe (56) idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Kocaözü Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Gökçe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Gökçe'nin cenazesi Hekimhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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