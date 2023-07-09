Kontrolden çıkan yolcu otobüsü durağa daldı: 4 yaralı

İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Kazaya şahit olan Mehmet Özkılıç, "Otobüs, kırmızı ışık yanmasına rağmen durmadı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkıp, otobüs durağına girdi. hemen polisi arayıp haber verdim. Yaralıların durumu hafifti. Kırılan camlar sebebiyle yaralanmışlar." dedi.



Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.