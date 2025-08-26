Kontrolden çıkıp çekiciye arkadan çarptı

Görgü Mahallesi'nde Hasan K.’nın kontrolünü yitirdiği otomobil, Nihat S.'nin kullandığı çekiciye arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Hasan K. ile yanındaki Şemsi K., Tuğba K., Tugay K. ve Talha K. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslar kentteki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.



Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.