Kontrolden çıkıp elektrik direğine çarptı

Çorum'un Alaca ilçesinde, yol kenarındaki elektrik direğine çarpan hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkıp elektrik direğine çarptı

Alaca istikametinden Boğaziçi köyü istikametine gitmekte olan F.H.Y. (18) yönetimindeki hafif ticari araç Boğaziçi köyü girişinde yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç yol kenarında bulunan atıl durumdaki metal elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü F.H.Y.(18) ve araçta yolcu olarak bulunan A.D.(16) yaralandı. Yaralılara olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili olarak başlattığı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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