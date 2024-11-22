Kontrolden çıkıp mısır tarlasına uçtu: 5 yaralı

Mardin’in Artuklu ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın mısır tarlasına yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkıp mısır tarlasına uçtu: 5 yaralı

Kaza, dün Artuklu ilçesine bağlı kırsal Göllü Mahallesi mevkisinde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki mısır tarlasına takla atarak yuvarlandı.

Araçtaki 5 kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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