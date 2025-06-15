Kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı

Kaza, Nusaybin ilçesi Kalecik Mahallesi mevkisinde meydana geldi.



Plakası belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralılardan ismi belirlenemeyen biri hayatını kaybetti.

