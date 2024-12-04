Kontrolden çıkıp tarlaya uçtu: 2 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde yağışlı hava sebebiyle bir otomobil kontrolden çıkarak tarlaya uçtu.

Kontrolden çıkıp tarlaya uçtu: 2 yaralı

Orhangazi istikametinde seyir halinde olan otomobil, kaygan zemin sebebiyle kontrolden çıkarak önce su kanallarını parçaladı ve tarlaya uçtu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu otomobilde bulunan sürücü M.K. ve yolcu konumunda bulunan Y.Ç. yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 yaralıyı ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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