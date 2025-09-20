Kontrolden çıktı, direğe çarparak durabildi
Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil, elektrik direğine çarparak durabildi.
Siirt'te kontrolden çıkan otomobil, elektrik direğine çarptı.
Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Siirt-Kurtalan karayolunda seyreden 56 ABJ 357 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı.
Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
