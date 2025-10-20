Kontrolden çıktı, iş yerine daldı

İstanbul'da kontrolden çıkan otomobil, iş yerine daldı.

Kaza, Pendik'te akşam saatlerinde meydana geldi.

İddialara göre, bir kadın sürücü, tansiyonunun düşmesi sonucu kontrolünden çıkan otomobiliyle yol kenarında park halindeki araca çarptı sonra da bariyerleri aşarak bir dükkana girdi.

Çarpmanın etkisiyle araç ve iş yerinde maddi hasar oluştu.

Sürücünün ve çevredekilerin yara almadan atlattığı kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.