Kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan araç lastik dükkanına girdi.

Kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi

Gündoğdu Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı Oto Sanayi mevkisinde T.K'nin kullandığı otomobil, kavşakta M.C.H. yönetimindeki kamyona çarptı. Araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil kavşak bitişiğindeki lastik dükkanına savruldu.

Dükkanın vitrin bölümünden içeri giren otomobilin çarpmasıyla vitrin arkasında yer alan jantlar raflarıyla beraber devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

CİDDİ BİR YARALANMA OLMADI

Kaza sırasında içeride bulunan lastik dükkanı çalışanı Niyazi Erşahin, içeride müşterilerinin olduğunu ancak kazada ciddi bir yaralanma bulunmadığını söyledi.

Erşahin, jant raflarının devrilmesiyle içerideki büro malzemelerinin dağıldığını, bir çalışanın hafif yaralanmayla olayı atlattığını belirtti.

Kaza sırasında dükkan içerisinde bulunan Semiha B. tedbir amaçlı Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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