Kontrole gelmeyen gebeden şüphelendiler: Poşet içerisinde verip "Kurtulman gerek" demiş

Sevindik Mahallesi'nde yaşayan Z.Ü'nün (36) gebeliğini takip eden aile sağlığı merkezi çalışanları, kontrol için telefonla aradıkları kadının merkeze gelmemesi üzerine durumu polise bildirdi. İhbar üzerine yapılan çalışmada annenin kasım ayında doğum yaptığı belirlendi.

"KURTULMAN GEREK"



İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Z.Ü. (36) ile Ö.T'yi (37) gözaltına aldı.



Ö.T'nin ifadesinde, annenin bebeği bir arkadaşının evinde dünyaya getirdiğini, ölü doğan bebeği poşet içinde kendisine vererek "bebeğin babası sensin, kurtulman gerek" dediğini, bunun üzerine Honaz Tüneli yakınında cesedi araziye gömdüğünü söylediği öğrenildi.



Z.Ü'nün ise susma hakkının kullandığı belirtildi.