Kontrole gelmeyen gebeden şüphelendiler: Poşet içerisinde verip "Kurtulman gerek" demiş
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir kadın evde bebeğini ölü doğurdu. Kadın, bebeğin babası olduğu iddia edilen kişiye poşet içinde cesedi vererek "Kurtulman gerek" dedi. Honaz Tüneli yakınında gömüldüğü iddia edilen cesede ulaşılamadı. Soruşturma kapsamında iki kişi gözaltına alındı.
Sevindik Mahallesi'nde yaşayan Z.Ü'nün (36) gebeliğini takip eden aile sağlığı merkezi çalışanları, kontrol için telefonla aradıkları kadının merkeze gelmemesi üzerine durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine yapılan çalışmada annenin kasım ayında doğum yaptığı belirlendi.
"KURTULMAN GEREK"
İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Z.Ü. (36) ile Ö.T'yi (37) gözaltına aldı.
Ö.T'nin ifadesinde, annenin bebeği bir arkadaşının evinde dünyaya getirdiğini, ölü doğan bebeği poşet içinde kendisine vererek "bebeğin babası sensin, kurtulman gerek" dediğini, bunun üzerine Honaz Tüneli yakınında cesedi araziye gömdüğünü söylediği öğrenildi.
Z.Ü'nün ise susma hakkının kullandığı belirtildi.
CESET BULUNAMADI
Ö.T'nin tarif ettiği arazide iş makinesiyle kazı yapıldı ancak cesede rastlanılmadı.
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