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Kontrollü yıkımda minare operatörün üzerine devrildi

Gaziantep'te depremde hasar gören minare, yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrildi. Operatör Mert Köseoğlu hayatını kaybetti.

Kontrollü yıkımda minare operatörün üzerine devrildi

Depremde hasar gören caminin yıkımı sırasında iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Oğuzeli ilçesi Yakacık Mahallesi'ndeki Aşağı Camii ağır hasarlı olarak belirlenip, yıkım kararı alındı.

Karar sonrası yıkım için minare, halat bağlanıp iş makinesiyle çekildi.

Bu sırada minare, iş makinesinin üzerine devrildi. 

Kontrollü yıkımda minare operatörün üzerine devrildi - 1

Mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzenine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mert Köseoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirlendi.

Mert Köseoğlu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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