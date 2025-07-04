Kontrollü yıkımı yapılan 11 katlı bina bir anda çöktü

İstanbul Maltepe'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan 11 katlı bina, bir anda çöktü. Binadan koparak düşen beton ve moloz parçaları nedeniyle cadde, araç ve yaya trafiğine kapandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, yapılan incelemede ölen ya da yaralananın olmadığını belirledi.

Polis ekiplerinin güvenlik şeridi çekerek önlem aldığı caddede belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.