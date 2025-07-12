Kontrolü kaybedip duvara çarptı
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı.
Kaza, Emek Mahallesinde meydana geldi. Selçuk D.'nin kullandığı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak bir apartmanın duvarına çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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