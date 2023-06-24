Kontrolü kaybedip İETT otobüsüne çarptı: 4'ü ağır 6 yaralı

Kazanın ardından bölgeye polis, sağlık ekipleri ve itfaiye geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Olay yerine getirilen çekici ile kaza yapan araç kaldırıldı ve yol trafiğe açık hale getirildi.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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