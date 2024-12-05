Konum paylaşan esnafa ücret mi geliyor? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yanıt

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Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısı, belediyelere kayyum atanması ve ekonomik gelişmeler...

NTV Ankara temsilcisi Ahmet Ergen siyasetin yoğun gündemini soruyor, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yanıtlıyor...

KONUM PAYLAŞIMINA ÜCRET Mİ GELİYOR?



"Tamamiyle gerçek dışı, esnafla ilgili yok. Böyle bir durum söz konusu değil."

SURİYE'DE MUHALİFLERİN İLERLEYİŞİ

Bölgede yaşanan gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz? Suriye'de yeniden şekillenen harita ile siyasi çözüm fırsatı ötelendi mi, yoksa bu kriz Esad rejimini yeni dinamiklerle masaya mı yönlendirir?



"Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana bir tutum ortaya koyuyor. Türkiye, her zaman siyasi çözümden yana. Bu konuda da her türlü uluslararası çabayı gösteriyoruz."

TEL RIFAT SMO'NUN KONTROLÜNDE

Suriye'de Tel Rifat'ın Suriye Milli Ordusu tarafından kontrol altına alınmasının ardından terör örgütü üyelerinin Münbiç'e geçişi söz konusu.

Bölgedeki istikrarsızlıktan faydalanma olasılığını ya da Türkiye'ye dönük bir saldırı olasılığını görüyor musunuz?

"Türkiye, terör konusundaki çabasını her nerede olursa olsun sürdürecektir. Türkiye'ye yönelik risklerin azalması açısından önemli."

Yaşanan çatışmalar nedeniyle Türkiye'ye yeni bir göç dalgası olasılığı var mı?

Türkiye hem askeri anlamda hem de göçmen hareketliliği anlamında ne gibi tedbirler aldı?



"Bize yönelik olabilecek hususlar konusunda tüm kurumlarımız tedbirlerini geliştiriyor. Riskler olabilir mi, elbette ki var. Türkiye'dekilerin önemli bir bölümü Halepli."

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI

Pençe Kilit operasyonunda kilidin kapatıldığı açıklandı.

Irak sınırının tamamında terör örgütünden arındırılmış bir güvenli alan da oluşturuldu.

PKK terör örgütü ile mücadelede bu yeni aşamayı nasıl değerlendirirsiniz?



"Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve diğer unsurlarımıza çok teşekkür ediyorum. Uzun zamandır süren operasyonlarımız sonucu önemli gelişmeler yaşandı. Bu kilidin kapanması neden önemli, çünkü çok zor bir coğrafya. Bu yüzden bunu sağlamak çok kıymetli."

BAHÇELİNİN ÖCALAN ÇIKIŞI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Öcalan çıkışı siyasetin önemli bir gündem maddesi, siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?



"Bahçeli, çok önemli siyaset ve devlet adamı. Ve bölgemizde yaşanan gelişmeleri analiz ederek bir tutum geliştiriyor. Bunu iyi anlamamız gerekiyor. Çünkü bu çıkışlar rastgele olan bir çıkışlar değil, gelişmelerle bağlantılı. 'Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben' diyen bir tutum görüyorum Devlet Bahçeli'de. Buradaki büyük resim, terörsüz bir Türkiye'dir."

Hem kayyum atamaları hem de bundan sonraki sürece ilişkin değerlendirmeniz ne olur?



"Bu konulara prensiplerden bakmak lazım. Demokrasi ve terör iç içe geçmesi söz konusu olamaz. Burada geçici bir tedbir uygulanmaktadır. Terör olmayınca kayyum tartışması zaten olmayacaktır."

CEZA İNFAZ DÜZENLEMESİ

Toplumda Cezasızlık algısı çokça konuşulmuştu.

Bu noktada Cumhurbaşkanı ceza infaz düzenlemesinde değişikliğe gidileceğini açıklamıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, 10’uncu yargı paketinde ceza infaz yasanında değişikliğe gidileceğini açıkladı.

Ne gibi değişiklikler bizi bekliyor? Toplumda cezasızlık algısını giderecek ne gibi unsurlar olacak?



"Normalde baktığımızda özellikle uluslararası düzeyde baktığımızda, cezaevimimizde bulunan suçlular pek az da değil. Cezasızlık algısı oluşturan hadiseler nelerse, Adalet Bakanlığımız çalışma yürütmekte."

AK PARTİ'DE DEĞİŞİM

AK Parti’de Kongre takvimi netleşti mi?

"Tarih tam olarak net değil. Netleşince ilan edilecektir. Ama sürecimiz ilçelerden, illere hız ilerleyecektir. Biz her zaman deriz ki, AK Parti'nin rotasını millet çizer. O yüzden bu süreci çok önemsiyoruz. Halkımızın, talepleri doğrultusunda bir değişim sürecine gireceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük kongredeki konuşmasının oldukça önemli olacağını ve dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirtmek istiyorum."

Kongrede nasıl bir değişim bizi bekliyor? Bu değişim kabineyi kapsar mı?

"Değişimin ihtiyacı neredeyse, ne gerektiriyorsa yapılacaktır."

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDEKİ GERGİNLİK

TBMM’de ilki ve sonuncusu sizin sunumunuzla gerçekleşen ve 39 gün boyunca süren bütçe görüşmelerini geride bıraktık.

Bu hafta itibariyle genel kurul aşamasına geçilecek.

Bu 39 günlük süre boyunca çokça tartışılan konular oldu. Ali Yerlikaya’nın salona alınmaması, Yusuf Tekin’e ve Yılmaz Tunç’a yönelik sert eleştiriler akıllarda kalanlar.

Sizin açınızdan bu süreç nasıl geçti, yaşanan siyasi gerilimi nasıl değerlendiriyorsunuz?



"Maalesef Meclis'e yakışmayan bazı hadiseler gördük."

ENFLASYONDA HEDEFLER TUTUYOR MU?



Yılsonu ve 2025 tahminleri, enflasyonla mücadelede arzu edilen bir noktada olduğumuzu söyleyebilir misiniz? Reel tarafta rakamlar nasıl? İstihdamda, cari açıkta, rezervlerdeki görünümde bir sapma var mı?

"Geçen haziran ayından bu yana dezenflasyon sürecine girdik. Haziran'dan bu yana enflasyon 28,4 puan düştü. Nokta atış bazen hedefler tutmuyor olabilir, ancak burada önemli olan gittiğimiz yoldur. Türkiye önümüzdeki dönemde de dezenflasyon sürecine devam edecektir. Kamuda ve özel sektörde verimliliği artıracak çözümlerle yolumuza devam edeceğiz."

EKONOMİ RESESYONA MI GİRDİ?

Üçüncü çeyrek büyüme rakamlarının açıklanmasının ardından bir tartışma başladı; "Türkiye ekonomisi teknik olarak resesyona girdi" yorumu yapan iktisatçılar var... Ama buna katılmayanlar da var. Revize edilen ikinci çeyrek büyüme verisi ve üçüncü çeyrek verisi daralmaya işaret ediyor. Siz nasıl değerlendirirsiniz bu durumu?

"Üçüncü çeyrek verileri açıklandı. 17 çeyrektir büyümemiz devam ediyor. İkinci çeyrekte beklentimizin altında bir büyüme oldu. Dördüncü çeyrekte de büyüme sürecimizin devam etmesini bekliyoruz. Dünyadaki ve bölgemizdeki gelişmelere rağmen Türkiye ekonomisi büyümesini devam ettiriyor. Dördüncü çeyrekte verisinde daha net de görmüş olacağız. Ancak her durumda Türkiye büyümesine devam edecektir."