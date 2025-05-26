Konuralp Antik Tiyatrosu’nda gönüllü seferberliği
Düzce'deki Konuralp Antik Tiyatrosu’ndaki kazı çalışmalarına gönüllü katılım, her geçen gün artıyor.
Belediye personelinin yanı sıra üniversite öğrencileri de kazılara gönüllü olarak katılarak kültürel mirasın ortaya çıkarılmasına katkı sağlıyor.
Belediye çalışanları, arkeologlar gözetiminde alanın temizlenmesinden toprak alanın kaldırılmasına kadar birçok alanda görev alıyor.
Bugüne kadar belediye personeli kazı çalışmalarına katılım sağlayarak, kültürel mirasa sahip çıkma konusunda önemli bir farkındalık oluşturdu.
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