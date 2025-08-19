Konuralp Antik Tiyatrosu'ndaki kazı çalışmalarında sona yaklaşılıyor

Düzce’nin kültürel miraslarından Konuralp Antik Tiyatrosu’ndaki kazı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Belediye bünyesindeki çeşitli müdürlüklerde görev yapan personeller, hafta sonlarında gönüllü olarak kazı alanında görev alarak, tarihi gün yüzüne çıkarma çalışmalarına katkı sağlıyor.

Arkeologlar denetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda belediye personelleri gün boyunca kazı, toprak taşıma ve temizlik işlemlerini gerçekleştirdi.

Son yıllarda büyük ilerleme kaydedilen kazılarda tiyatronun büyük bölümü gün yüzüne çıkarılmış durumda. Kazıların son aşamasına gelinirken, restorasyon projesi de uygulama aşamasına geldi. Tiyatro yapısının aslına uygun şekilde ayağa kaldırılması ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak bir alan haline getirilmesi hedefleniyor.