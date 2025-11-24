Konuşma bahanesiyle çağırdı, İstanbul'da güpegündüz katletti

CENAZE ADLİ TIP'A GÖTÜRÜLDÜ

Nuran Şimşek'in cansız bedeni Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Enis S. ve Şimşek'in ikinci evliliklerinin olduğu, her ikisinin de ilk evliliklerinden birer çocukları olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.