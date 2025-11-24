Konuşma bahanesiyle çağırdı, İstanbul'da güpegündüz katletti
24.11.2025 12:29
DHA
İstanbul'da Enis S. isimli adam, bir süre önce boşandığı eski eşi Nuran Şimşek'i silahla vurarak öldürdü. Kaçmaya çalışan katil zanlısı, suç aleti silahla birlikte yakalandı.
İstanbul'da bir kadın daha cinayete kurban gitti.
Adres bu kez Kağıthane ilçesi...
Olay saat 09.00 sıralarında İmrahor Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Enis S., bir süre önce boşandığı eşi Nuran Şimşek'i konuşma bahanesiyle Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evinden taksiyle aldı.
Enis S. ardından taksici Ali Y.'ye aracı Beykoz'a doğru sürmesini söyledi.
Taksi yolda ilerlediği sırada Enis S. ve Şimşek arasında tartışma çıktı. Trafikte duraklayan taksinin kapısını açan Nuran Şimşek, araçtan inmeye çalıştı.
Silahını çeken Enis S., Şimşek'in arkasından ateş etti. Kendisine tepki gösteren taksici Ali Y.'ye doğru da ateş açan Enis S., taksiciyi vuramadı.
Silahla vurulan kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Şimşek, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Cinayetin ardından kadına iki el daha ateş ettiği öğrenilen Enis S., yaya olarak Hasdal yönüne doğru kaçtı.
Şüpheli daha sonra olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı.
Öldürülen kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
CENAZE ADLİ TIP'A GÖTÜRÜLDÜ
Nuran Şimşek'in cansız bedeni Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Enis S. ve Şimşek'in ikinci evliliklerinin olduğu, her ikisinin de ilk evliliklerinden birer çocukları olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.