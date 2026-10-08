Konut krizinin sembolü olmuştu. 70 yıl yaşadığı evine dönemedi

Kararın ardından Madrid başta olmak üzere ülke genelindeki 50'den fazla şehirde protestolar daha da büyüdü.

Kararnamelerin kabulü için oyu zorunlu görülen yedi sandalyeli Katalan bağımsızlık yanlısı merkez sağ Junts partisi, hükümetin paketine ret oyu verdi. Junts, düzenlemelerin konut arzını daraltarak fiyatları daha da yukarı çekeceğini savundu.

Oylama sonucunu değerlendiren ana muhalefetteki muhafazakar Halk Partisi (PP) lideri Alberto Núñez Feijóo ise Başbakan Sánchez'e en kısa sürede erken seçime gitme çağrısında bulundu.

Sekiz yıldır iktidarda olan Sánchez'in arkasında ne sokakların ne de parlamentonun desteği kaldığını savunan Núñez Feijóo, 2027 için planlanan genel seçimlerin öne çekilmesini istedi.