Konut satışında yeni dönem başlıyor. 1 Mayıs'tan itibaren zorunlu olacak

Taşınmaz satışları çoğu zaman tarafların arasında birebir gerçekleşiyor. Bu durum kayıt dışı işlemler, dolandırıcılık ve sahtecilik olaylarına neden olabiliyor.

Birebir ödeme yapmayı tercih eden vatandaşlar ise yüksek miktarda nakit parayı taşıma durumunda hırsızlık ihtimaliyle karşı karşıya kalıyor.

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıların dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik riskine maruz kalmaması, kayıt dışılığın azaltılması, para transferinin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla ikinci el araç satışlarında uygulanan Güvenli Ödeme Sistemi'ni taşınmaz satışlarında da zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor. Bu amaçla Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te değişiklik çalışması yapıldı.

Söz konusu değişiklik taslağı kamu kuruluşları ve sektör temsilcileriyle tartışılıyor. Sürecin ardından taslağın son halini alması bekleniyor.