Konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de

Ayrıca, her yatak odası iki kişilik olacak şekilde hesaplanacak, yatak odası sayıları haricinde en fazla iki kişilik kapasite ilave edilecek.



Bu şartları sağlayan oda sayısı daha fazla olsa dahi, aynı konutta konaklayabilecek kişi sayısı, üç yaşından küçük çocuklar hariç en fazla 12 kişi olacak.



Konutun bu koşullara aykırı olarak kiralanması durumunda, izin belgesi sahibi hakkında idari para cezası uygulanacak.



İzin belgesi sahibi, asgari olarak, her kullanıcı değişiminde konutun temizlik ve bakımını düzenli olarak yapmak/yaptırmak, haşere ile düzenli olarak mücadele etmek ve buna ilişkin kayıtları muhafaza etmek zorunda olacak.



Site veya bina yönetimi tarafından alınan kurallar, yazılı olarak veya çevrim içi ortamda kullanıcılara bildirilecek.