Konutta "Yarısı Bizden" kampanyası: Son rakamı Bakan Kurum açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum NTV canlı yayınınında Deniz Tüysüz'ün sorularını yanıtladı.



Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'yle ilgili konuşan Bakan Kurum, "Yarın itibariyle burayı vatandaşımızın kullanımına açıyoruz. 5 milyon metrekarelik bir yeşil koridordan bahsediyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu daha önce millet bahçesi yapacağını ifade etmişti Biz millet bahçesi yapacağız dediğimiz zaman, buraları Araplara satacaklar ranta çevirecekler diye ithamlarda bulunmuşlardı. Ama burası İstanbul'un göbeğinde, yürüme mesafesinde, herkesin huzur içinde güven içinde yaşayacağı bir yeşil koridor oldu. Dünyada eşi benzeri olmayan bir yeşil alanı İstanbulumuza armağan etmenin gururunu yaşıyoruz. Havalimanımız yine işleyecek ve bu alan aynı zamanda afette toplanma görevi görecek." dedi.



Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

İSTANBUL'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM

"Depremden 3 ay geçti ve ilk köy konutlarımızı da vatandaşlarımıza teslim ettik. Önceliğimiz deprem bölgesi ama bu acıları bir daha yaşamak istemiyoruz. Büyük İstanbul dönüşümü diyoruz. Tarihin en büyük şehircilik adımıdır. 31 Mayıs'da kadar yarısı bizden kampanyasının başvuruları devam ediyor. Bugüne kadar 108 bin 246 bina için başvuru yapıldı. 549 bin bağımsız bölüme tekavül ediyor."

"200 bin konutu yerinde yapıyoruz. Bir de 100 bin konut rezervi üreteceğiz. 130 milyon metrekare hem Anadolu hem Avrupa yakasında rezerv konutlarımızı üreteceğiz. Bugün İstanbul'un en büyük sorunlarından biri ulaşım ve otopark. Üreteceğimiz rezerv konutlara vatandaşımızın bulunduğu yerdeki değeri neyse yeni yerinde de aradaki farkın yarısını biz karşılayacağız."

"Bugüne kadar tüm Türkiye'de 3 milyon 300 bin konutun dönüşümü tamamlandı. 1 milyon 200 bin sosyal konut ürettik TOKİ ile. İzmir'de tarihinin en büyük deprem dönüşümünü yaptık. Sadece İstanbul'da her vatandaşımıza ilave 1 metrekare yeşil alan kazandırdık. Bunlar aynı zamanda toplanma alanları vazifesi görüyor. 81 ilimizde 270 bin kentsel dönüşüm konutu var devam eden."

DEPREM BÖLGESİNE KALICI KONUTLAR

"11 ilde parti ayrımı gözetmiyoruz. Ankara belediyen var, İzmir, İstanbuyl belediyen var bir tarafından tutun sizde. Tek yaptıkları yapamazsınız, edemezsiniz diye eleştirmek. 3 ayda 137 bin konutun inşaatı başlamışsa 1 yılda da 319 bin konutumuzun inşasını yapacağız. Daha önce Elazığ'da Malatya'da, Kastamonu'da, İzmir'de yaptık. Antalya'da yine yapamazsınız dediler, bu ormanları ranta açıyorsunuz dediler. Hep yalan. Bugüne kadar biz tüm sözlerimizi tuttuk tumaya da devam edeceğiz."

"Ücretsiz konut vereceklerse şimdi Ankara, İstanbul, İzmir'de niye vermiyorlar. Devlet yönetmedikleri için nasıl yönetileceğini bilmiyorlar. Devlette devamlılık esastır. Şimdi siz güne göre, kişiye göre bir tavır sergileyemezsiniz. İzmir'de bin lira taksit ödüyorlar. 2 yıl ödemesiz 18 yıl faizsiz bu kanunla gelen birşey. Elazığ'da Malatya'da vatandaşımızın bize borcu 180 bin lira. İzmir'de 230 bin lira. Böyle değildi kanunlar. Şu an biz taşınma, kira yardımı, eşya yardımını hemen veriyoruz. Bu yardımları bile yapamıyordunuz. O bedelleri hesap ettiğinizde vatandaşımız belki para da ödemiyor. İzmir'de 18 yıl sabit bin lira ödeyecek vatandaşımız. Kendileri tutamayacakları vaatleriyle, milletimizin aklını çelmeye ve yalanlarla siyaset yapmaya devam ediyorlar."

DEPREM HAFRİYATI NE OLACAK?

"Bir an önce enkazı taşımamız lazımdı. Çevreye ve doğaya zarar vermeyecek şekilde önlem alınarak ayrıştırma süreci yürütülecek. Demir ve plastik gibi maddeler geri dönüştürülecek ve yine halka harcanacak bir gelir olursa."