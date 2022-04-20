Konutta yeni vurgun yöntemi: Hedef ev sahipleri

Gayrimenkuldeki fiyat artışını fırsat bilen dolandırıcılar akıl almaz yöntemler geliştirdi. Evini zengin yabancılara satmak isteyen ev sahiplerini tuzağa düşüren dolandırıcılar, lüks yaşamla gözlerini boyadıkları ev sahiplerinin elinden parasını alıp sırra kadem basıyorlar.

Sabah gazetesinin haberine göre, filmleri aratmayan yöntemler geliştiren dolandırıcıların son kurbanları evini zengin yabancılara yüksek fiyata satmak isteyen ev sahipleri oldu. Son 2 ayda 30'a yakın kişinin dolandırıldığı tahmin ediliyor.

EV SAHİBİNİN GÖZÜ BOYANIYOR



Akıllara durgunluk veren yeni dolandırıcılık yöntemi ile ev sahibi, genellikle Iraklı zengin işadamı olarak tanıtılan alıcı ile lüks otellerde buluşturuluyor. Alıcı ve satıcı 2-3 gün boyunca Iraklı iş adamının finansmanıyla ultra lüks bir zaman geçiriyor. Muhtemelen bir önceki mağdurun finanse ettiği bu hayat ile ev sahibinin gözü boyanıyor. Korumalar, kiralık yatlar, hatta bu süreçte Irak gazetelerine ilişkin sahte kupürler devreye alınınarak satıcının gözünde alıcının inandırıcılığı sağlanıyor.

Ev sahibine normal değeri 5 milyon lira olan ev için bazen iki bazen de üç katına varan fiyatlar teklif ediliyor. Bu fiyatların karşısındaki alıcı için çerez fiyatı olduğuna iyice inanan ev sahibi ise satış sürecinin bir an önce başlaması için sabırsızlanıyor. Nihayetinde bürokratik işlemler başlıyor. Ancak tam transfer işleminde Iraklı işadamına ait hesabın bürokratik bir nedenle bloke olduğu ve satış işlemine ait transferin gerçekleşmesi için Irak Maliye Bakanlığı'na ait hesaba ev sahibi tarafından resmi komisyon olarak 70 bin dolarlık vergi ödemesinin yapılması gerektiği belirtiliyor. Bu ödeme yapılır yapılmaz paranın transferinin gerçekleşeceğine inanan ev sahibi bu parayı aracılara teslim ediyor ya da kendisi transfer ediyor. Bu an her iki taraf için de son görüşme oluyor. Parayı alan dolandırıcılar derhal ortadan kayboluyor.

Emniyet birimlerine ulaşan başvurulara göre son aylarda 30'a yakın kişi bu ve benzeri yöntemlerle parasını yeni nesil sahtekarlara kaptırmış durumda.