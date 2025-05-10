Konvoyda kavga: Araçlardan inip birbirlerine girdiler

Bursa'da asker konvoyunda araçlardan inen gençler birbirine saldırdı, kavga çevredekiler tarafından güçlükle ayrıldı.

Konvoyda kavga: Araçlardan inip birbirlerine girdiler

'da asker konvoyunda kavga çıktı.

Olay, dün 23.30 sıralarında İnegöl'de meydana geldi.

Asker konvoyundaki araçlar ardı ardına seyrederken aniden durdu.

Konvoydaki araçlardan inen gençler birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Konvoyda bulunan diğer şahıslar kavgayı güçlükle ayırdı. Araçlara binen gençler, konvoya devam etti.

anları saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

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