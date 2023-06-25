Konya - Ankara yolunda kumaş yüklü tır alev alev yandı.



Ahmet T. idaresindeki 27 R 4142 plakalı tır, Konya-Ankara kara yolunun 168. kilometresinde refüje çarptı.



Kumaş yüklü tır, çarpmanın etkisiyle motor kısmından alev alarak yanmaya başladı.



Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Ahmet T. araçtan inerek durumu polise bildirdi.



Kaza yerine gelen polis ekipleri, güvenlik amacıyla bir süre yolu tek yönlü trafiğe kapattı.



Yanan tır, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.



Trafik akışı, söndürme çalışmalarının ardından normale döndü.



