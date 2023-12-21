Konya - Antalya kara yolunda ulaşıma "kar" engeli

Konya'nın yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı, Seydişehir ilçesinde ulaşımın aksamasına neden oldu.

Konya - Antalya kara yolunun Seydişehir - Akseki arasındaki kalan 1821 rakımlı Alacabel mevkisinde saat 21.00 itibariyle TIR ve kamyonların geçişine izin verilmiyor.

Polis, Seydişehir ilçesi çıkışında önlem aldı. Ekipler, TIR ve kamyonları durdururken, diğer araçların ise kar lastiği ve zincirle geçişlerine izin veriliyor.

Ekiplerin yaptığı temizleme çalışması ve yağışın etkisi azaldıktan sonra yolun yeniden TIR ve kamyonlara da açılacağı belirtildi.