Konya Beyşehir Başsavcılığı'na atanan Tuba Ersöz oldu

4 bin 626 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Nazilli savcısı Tuba Ersöz, kararname ile Konya Beyşehir Başsavcılığı'na atandı.

ntv.com.tr 19.06.2020 - 10:07

Konya Beyşehir Başsavcılığı'na atanan Tuba Ersöz oldu

HSK 2020 Ana Kararnamesi'yle adli yargıda 4 bin 163, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 Cumhuriyet başsavcısının görev yeri değişti.

Nazilli Savcısı olarak görev alan Tuba Ersöz, Konya Beyşehir Başsavcılığı’na getirildi. Kararname ile 17 Aralık soruşturmasını takipsizlik kararı vererek, kapatan İstanbul savcısı Ekrem Aydıner, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine getirilirken, Ankara’da 16 sokak köpeğini öldüren üç sanığa 10’ar yıl hapis cezası veren hakim Yaşar Sezikli, Yargıtay savcısı oldu.

Kararla birlikte Türkiye'nin ilk tesettürlü başsavcısı olan Tuba Ersöz oldu.

Kararı, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Twitter hesabından duyurdu. Gül, atanan hakim ve savcılara görevlerinde başarılar diledi. 

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