Konya Büyükşehir Belediyesi taksitle arsa satışı yapacak: İhaleler ne zaman yapılacak?
Konya Büyükşehir Belediye taksitle gayrimenkul satışı yapacak. Yapılan açıklamada; "2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde kapalı teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır." denildi. Peki, Konya Büyükşehir Belediyesi arsa satışı ihalesi ne zaman yapılacak?
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Karatay, Kulu, Meram ve Selçuklu ilçelerinde yer alan imarlı arsaları taksitle satışa çıkardı.İhaleler, 04.02.2025 Salı günü Belediye Encümeni tarafından Konevi Mh. Millet Cd. A Blok No:14 Meram/KONYA adresindeki Büyükşehir Belediyesi Konevi toplantı salonunda yapılacak.
Kapalı Teklif usulü ile yapılacak arttırma 4 Şubat 2025 Salı günü 15:00 – 15:40 arasında gerçekleştirilecek.
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