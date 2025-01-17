Konya Çevre Yolu 2. Kesimi açıldı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seyahat süresini 49 dakikadan 17 dakikaya düşürüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Konya Çevre Yolu 2. Kesimi Açılış Töreni"nde konuştu. Bugüne kadar ulaştırma alanında Konya'ya 146,7 milyar liralık kamu yatırımı yaptıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplam 122 kilometre uzunluğundaki Konya Çevre Yolu şehrimize kazandırdığımız en önemli yatırımların başında geliyor." dedi. Erdoğan, Konya Çevre Yolu 2. Kesimi'nin açılışı ile seyahat süresinin 49 dakikadan 17 dakikaya düşeceğini vurguladı.



Cumhurbaşkanı, "Zamandan 4,6 milyar lira, akaryakıttan 1,4 milyar lira olmak üzere yıllık toplam 6 milyar lira tasarruf edeceğiz." diye konuştu.

Konya Çevre Yolu 2. Kesimi'nde; 3 köprü, 3 köprülü kavşak, 1 viyadük, 18 alt geçit ve 57 menfez yer alıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: "Bugüne kadar ulaştırma alanında Konya'ya güncel rakamla 146,7 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Yollarımızı daha güvenli, daha modern yapıya kavuşturduk. 11 ayrı karayolu projemizin çalışmaları ise devam ediyor. İnşallah bu projeleri de yakın zamanda Konyalı kardeşlerimizle birlikte bölgenin tüm şehirlerinin emrine vereceğiz. Konya'nın merkezi konumunu güçlendirecek karayolu yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Toplam 122 kilometre uzunluğundaki Konya Çevre Yolu en önemli yatırımlarımızdan. Proje ile trafik yoğunluğunu azaltacağız. Turizm ve ticaret merkezlerine ulaşım sağlayacak yolları çeşitlendirmiş olacağız. Şehrimizin ekonomik, sosyal ve ticari gelişimine de kayda değer katkılar yapacağız.

"YILLIK TOPLAM 6 MİLYAR LİRA TASARRUF EDECEĞİZ" Projemizin 1. Kısmı'nı 2020 yılında tamamlayarak trafiğe açmıştık, bugün ise 2. Kısmı Afyonkarahisar ve Aksaray aksındaki 30 kilometrelik kesimini ulaşıma açıyoruz, hizmete sunuyoruz. 3 köprü, 3 köprülü kavşak, 1 viyadük, 18 alt geçit ve 57 menfezin yer aldığı kesime 44 bin adet fidan diktik. 2. Kısmın geriye kalan 16 kilometrelik bölümü yani Aksaray- Adana aksı arasındaki çalışmalar devam ediyor. İnşallah yakın zamanda onu da tamamlıyoruz. Afyonkarahisar-Aksaray aksı arasındaki 30 kilometrelik kesim ile mevcut yol üzerinden 40 kilometre katedilerek sağlanan ulaşımı 10 kilometre kısaltıyoruz. Seyahat süresini 49 dakikadan 17 dakikaya düşürüyoruz. Böylece zamandan 4,6 milyar lira, akaryakıttan 1,4 milyar lira olmak üzere yıllık toplam 6 milyar lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zararlı karbon emisyonunu 84 bin 400 ton azaltıyoruz."