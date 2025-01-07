Konya Emniyet Müdürlüğü'ne Maksut Yüksek atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de atama kararı yayımlandı.



Buna göre, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünde açık bulunan Konya İl Emniyet Müdürlüğüne Maksut Yüksek atandı.



Yüksek, daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanı olarak görev yapıyordu.

MAKSUT YÜKSEK KİMDİR?



1 Ağustos 1972'de Elazığ’ın Sivrice ilçesinde doğan Maksut Yüksek, 1994 yılında Polis Akademisi'nden mezun oldu. Yüksek, kariyerine İstihbarat Daire Başkanlığı'nda komiser yardımcısı olarak başladı.



Kariyeri boyunca İstihbarat Şube Müdürlükleri, Eskişehir POMEM, Eskişehir Valiliği'nde özel kalem müdür vekilliği, Personel Daire Başkanlığı'nda özlük işlemleri şube müdürlüğü ve başkan yardımcılığı gibi çeşitli alanlarda görev yaptı.



Maksut Yüksek, evli ve iki çocuk babası.