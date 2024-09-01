Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Eylül 2024

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 28°. Yarın için Konya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 29°. 3 Eylül 2024 Salı Konya hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 27°. 4 Eylül 2024 Çarşamba Konya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 27°.