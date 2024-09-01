Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Eylül 2024

Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Konya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Konya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Eylül 2024
Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 28°. Yarın için Konya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 29°. 3 Eylül 2024 Salı Konya hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 27°. 4 Eylül 2024 Çarşamba Konya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 27°.

Bugün

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

28

/

18

Yarın

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

29

/

16

Salı

Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak
Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak

27

/

16

Çarşamba

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

27

/

16

Öne Çıkan Video

Çocuklarını eski eşinin evinden almaya giden kadına dayak

TÜRKİYE HABERLERİ

MSB: 17 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 17 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'de balkondan düşen 5 yaşındaki çocuk öldü

Mardin'de balkondan düşen 5 yaşındaki çocuk öldü

Nusaybin'de 2 terörist öldürüldü

Nusaybin'de 2 terörist öldürüldü

Artvin'de sel: Park halindeki otomobil derede sürüklendi

Artvin'de sel: Park halindeki otomobil derede sürüklendi

Yeni adli yıl yarın başlayacak

Yeni adli yıl yarın başlayacak

Yargıtay'dan annesiyle soyadı farklı olan çocuk için karar

Yargıtay'dan annesiyle soyadı farklı olan çocuk için karar

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...