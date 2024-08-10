Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Ağustos 2024

Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Konya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Konya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Ağustos 2024
Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 33°. Yarın için Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°. 12 Ağustos 2024 Pazartesi Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 30°. 13 Ağustos 2024 Salı Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 31°. 14 Ağustos 2024 Çarşamba Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°.

Bugün

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

33

/

23

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

31

/

22

Pazartesi

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

30

/

20

Salı

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

31

/

19

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

32

/

20

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