Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Ağustos 2024

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 33°. Yarın için Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°. 12 Ağustos 2024 Pazartesi Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 30°. 13 Ağustos 2024 Salı Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 31°. 14 Ağustos 2024 Çarşamba Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°.