Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Mart 2024

Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Konya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Konya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Mart 2024
Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Konya İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9°. Yarın için Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 14°. 12 Mart 2024 Salı Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 18°. 13 Mart 2024 Çarşamba Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. 14 Mart 2024 Perşembe Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 15°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

9

/

-1

Yarın

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

14

/

0

Salı

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

18

/

2

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

17

/

4

Perşembe

Bulutlu
Bulutlu

15

/

1

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