Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Mart 2024

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9°. Yarın için Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 14°. 12 Mart 2024 Salı Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 18°. 13 Mart 2024 Çarşamba Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. 14 Mart 2024 Perşembe Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 15°.
Bugün
9/
-1
Yarın
14/
0
Salı
18/
2
Çarşamba
17/
4
Perşembe
15/
1
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