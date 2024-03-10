Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Mart 2024

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9°. Yarın için Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 14°. 12 Mart 2024 Salı Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 18°. 13 Mart 2024 Çarşamba Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. 14 Mart 2024 Perşembe Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 15°.