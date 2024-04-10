Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Nisan 2024

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 18°. Yarın için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°. 12 Nisan 2024 Cuma Konya hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 20°. 13 Nisan 2024 Cumartesi Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°. 14 Nisan 2024 Pazar Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°.