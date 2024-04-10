Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Nisan 2024

Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Konya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Konya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Nisan 2024
Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Konya İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 18°. Yarın için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°. 12 Nisan 2024 Cuma Konya hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 20°. 13 Nisan 2024 Cumartesi Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°. 14 Nisan 2024 Pazar Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°.

Bugün

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

18

/

8

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

19

/

9

Cuma

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

20

/

9

Cumartesi

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

18

/

10

Pazar

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

17

/

10

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