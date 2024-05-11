Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Mayıs 2024

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 20°. Yarın için Konya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 17°. 13 Mayıs 2024 Pazartesi Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 16°. 14 Mayıs 2024 Salı Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 17°. 15 Mayıs 2024 Çarşamba Konya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 21°.