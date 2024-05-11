Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Mayıs 2024

Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Konya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Konya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Mayıs 2024
Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 20°. Yarın için Konya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 17°. 13 Mayıs 2024 Pazartesi Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 16°. 14 Mayıs 2024 Salı Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 17°. 15 Mayıs 2024 Çarşamba Konya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 21°.

Bugün

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

20

/

10

Yarın

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

17

/

9

Pazartesi

Yağmurlu
Yağmurlu

16

/

10

Salı

Bulutlu
Bulutlu

17

/

6

Çarşamba

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

21

/

7

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